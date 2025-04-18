Почему потребители не получают скидку на газ
Клиенты "Нафтогаза" пожаловались, что, несмотря на своевременные платежи, скидка не засчитывается, передает 24 Канал со ссылкой на страницу ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
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В ответ компания отметила, что для получения бонуса нужно правильно выполнить все требования, а ошибки в оплате или задержка могут повлиять на начисление скидки.
Потребители, которые вовремя платят за газ до 15 числа, не всегда видят обещанный 1% скидки в следующем счете. В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, что это может быть связано с невыполнением всех необходимых условий.
Как получить скидку
Чтобы получить бонус, потребитель должен полностью оплатить начисления за предыдущий месяц до 15 числа через официальные онлайн-инструменты Нафтогаза:
- сайт без регистрации;
- личный кабинет;
- чат-бот GASUA у Viber/Telegram.
Обратите внимание! Важно учитывать, что оплата за распределение газа (доставку) осуществляется отдельно – по другим реквизитам и счету, и она не влияет на скидку.
Надо обновить данные
Также в "Нафтогазе" отметили, что для корректной работы сервисов и во избежание проблем с начислениями важно своевременно обновлять персональные данные.
Актуализация необходима по нескольким причинам:
- чтобы избежать путаницы с документами;
- для корректного начисления стоимости газа;
- для получения точной информации по лицевому счету;
- для полноценного доступа к онлайн-сервисам и передачи показателей;
- для своевременного информирования.
Обратите внимание! Клиентам следует обновить данные в случае изменения фамилии, номера телефона, электронной почты, паспортных данных или если было обнаружено расхождения в информации на сайте или в личном кабинете.