Почему потребители не получают скидку на газ

Клиенты "Нафтогаза" пожаловались, что, несмотря на своевременные платежи, скидка не засчитывается, передает 24 Канал со ссылкой на страницу ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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В ответ компания отметила, что для получения бонуса нужно правильно выполнить все требования, а ошибки в оплате или задержка могут повлиять на начисление скидки.

Потребители, которые вовремя платят за газ до 15 числа, не всегда видят обещанный 1% скидки в следующем счете. В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, что это может быть связано с невыполнением всех необходимых условий.

Как получить скидку

Чтобы получить бонус, потребитель должен полностью оплатить начисления за предыдущий месяц до 15 числа через официальные онлайн-инструменты Нафтогаза:

сайт без регистрации;

личный кабинет;

чат-бот GASUA у Viber/Telegram.

Обратите внимание! Важно учитывать, что оплата за распределение газа (доставку) осуществляется отдельно – по другим реквизитам и счету, и она не влияет на скидку.

Надо обновить данные

Также в "Нафтогазе" отметили, что для корректной работы сервисов и во избежание проблем с начислениями важно своевременно обновлять персональные данные.

Актуализация необходима по нескольким причинам:

чтобы избежать путаницы с документами;

для корректного начисления стоимости газа;

для получения точной информации по лицевому счету;

для полноценного доступа к онлайн-сервисам и передачи показателей;

для своевременного информирования.

Обратите внимание! Клиентам следует обновить данные в случае изменения фамилии, номера телефона, электронной почты, паспортных данных или если было обнаружено расхождения в информации на сайте или в личном кабинете.