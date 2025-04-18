Чому споживачі не отримують знижку на газ

Клієнти "Нафтогазу" поскаржилися, що, попри своєчасні платежі, знижка не зараховується, передає 24 Канал з посиланням на сторінку ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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У відповідь компанія зазначила, що для отримання бонусу потрібно правильно виконати всі вимоги, а помилки в оплаті чи затримка можуть вплинути на нарахування знижки.

Споживачі, які вчасно сплачують за газ до 15 числа, не завжди бачать обіцяний 1% знижки в наступному рахунку. У компанії "Нафтогаз України" пояснили, що це може бути пов’язано з невиконанням усіх необхідних умов.

Як отримати знижку

Щоб отримати бонус, споживач має повністю оплатити нарахування за попередній місяць до 15 числа через офіційні онлайн-інструменти Нафтогазу:

сайт без реєстрації;

особистий кабінет;

чат-бот GASUA у Viber/Telegram.

Зауважте! Важливо враховувати, що оплата за розподіл газу (доставку) здійснюється окремо – за іншими реквізитами та рахунком, і вона не впливає на знижку.

Треба оновити дані

Також у "Нафтогазі" наголосили, що для коректної роботи сервісів та уникнення проблем із нарахуваннями важливо своєчасно оновлювати персональні дані.

Актуалізація необхідна з кількох причин:

щоб уникнути плутанини з документами;

для коректного нарахування вартості газу;

для отримання точної інформації за особовим рахунком;

для повноцінного доступу до онлайн-сервісів та передачі показників;

для своєчасного інформування.

Зауважте! Клієнтам варто оновити дані у разі зміни прізвища, номера телефону, електронної пошти, паспортних даних або якщо було виявлено розбіжності в інформації на сайті чи в особистому кабінеті.