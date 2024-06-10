Ці пенсіонери можуть не платити за комуналку: кому доступна така опція

Урядом визначено перелік пенсіонерів, які отримують знижку 100% на оплату ЖКП. Інші громадяни також можуть зменшити розмір своєї комуналки, для цього їм потрібно оформити субсидію.

Хто може отримати таку знижку

Пенсіонери мають право на знижку 100% при оплаті комуналки, якщо вони працювали у певній сфері. Також ця пільга поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Читайте також Яку суму грошей треба тримати в готівці на випадок блекауту

Пільга надається пенсіонерам, які працювали у:

педагогічній галузі;

медичній сфері;

фармацевтичній царині;

сфері захисту рослин;

музеях чи бібліотеках;

державних та комунальних закладах культури, закладах освіти (у сфері культури).

Таку пільгу отримує безпосередньо пенсіонер, окремо на членів його родини вона не поширюється.

Як пенсіонери можуть зменшити розмір комуналки

Умовою для отримання цієї пільги є те, що такі пенсіонери проживають у сільській місцевості.

Щоб платити менше за комуналку, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

До заяви необхідно додати такий пакет документів:

посвідчення особи;

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;

довідку про доходи.