Ці пенсіонери можуть не платити за комуналку: кому доступна така опція
Джерело:ПФУ
Урядом визначено перелік пенсіонерів, які отримують знижку 100% на оплату ЖКП. Інші громадяни також можуть зменшити розмір своєї комуналки, для цього їм потрібно оформити субсидію.
Хто може отримати таку знижку
Пенсіонери мають право на знижку 100% при оплаті комуналки, якщо вони працювали у певній сфері. Також ця пільга поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.
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Пільга надається пенсіонерам, які працювали у:
- педагогічній галузі;
- медичній сфері;
- фармацевтичній царині;
- сфері захисту рослин;
- музеях чи бібліотеках;
- державних та комунальних закладах культури, закладах освіти (у сфері культури).
Таку пільгу отримує безпосередньо пенсіонер, окремо на членів його родини вона не поширюється.Зверніть увагу! Умовою для отримання цієї пільги є те, що такі пенсіонери проживають у сільській місцевості.
Як пенсіонери можуть зменшити розмір комуналки
Щоб платити менше за комуналку, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.
До заяви необхідно додати такий пакет документів:
- посвідчення особи;
- декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
- довідку про доходи.