Ці пенсіонери можуть не платити за комуналку: кому доступна така опція

10 червня 2024, 11:43
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Джерело:

ПФУ

Урядом визначено перелік пенсіонерів, які отримують знижку 100% на оплату ЖКП. Інші громадяни також можуть зменшити розмір своєї комуналки, для цього їм потрібно оформити субсидію.

Хто може отримати таку знижку

Пенсіонери мають право на знижку 100% при оплаті комуналки, якщо вони працювали у певній сфері. Також ця пільга поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

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Пільга надається пенсіонерам, які працювали у:

  • педагогічній галузі;
  • медичній сфері;
  • фармацевтичній царині;
  • сфері захисту рослин;
  • музеях чи бібліотеках;
  • державних та комунальних закладах культури, закладах освіти (у сфері культури).

Таку пільгу отримує безпосередньо пенсіонер, окремо на членів його родини вона не поширюється.

Зверніть увагу! Умовою для отримання цієї пільги є те, що такі пенсіонери проживають у сільській місцевості.

Як пенсіонери можуть зменшити розмір комуналки

Щоб платити менше за комуналку, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн. 

До заяви необхідно додати такий пакет документів:

  • посвідчення особи;
  • декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
  • довідку про доходи.
Нагадаємо! Отримати субсидію можна, маючи борги за ЖКП. Для цього потрібно оформити договір про реструктуризацію. Докладніше як це зробити, читайте тут.
Автор: Анастасія Зорик