Українцям здешевлять комуналку на 50%: кому держава дозволила платити менше

Опалювальний сезон традиційно приносить українцям найбільші фінансові виклики через зростання сум у платіжках. Проте для частини громадян держава передбачила суттєве послаблення комунального тягаря.

Кому держава оплатить половину комуналки

Право на 50% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг мають багатодітні родини та сім'ї загиблих ветеранів війни і Захисників України. Проте умови призначення цієї допомоги для цих двох категорій суттєво відрізняються, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Для родин полеглих військовослужбовців знижка надається безумовно, тобто без жодного урахування їхнього матеріального стану. Натомість багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, зможуть платити вдвічі менше лише за умови, що їхній середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не перевищує 4 660 гривень.

Важливо! Якщо ж цей ліміт перевищено, багатодітна родина втрачає право на пільгу, але може звернутися до ПФУ за оформленням звичайної житлової субсидії.

На які саме послуги та об'єми поширюється знижка

Пільга діє не на весь обсяг спожитих послуг, а лише в межах чітко затверджених соціальних норм. Знижка покриває оплату за житло з розрахунку 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс додаткові 10,5 квадратних метрів на всю родину.

Також половину вартості спишуть за електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення, а за відсутності централізованого опалення – на скраплений газ або пічне паливо.

Як оформити допомогу вперше та куди нести документи

Громадянам, які щойно отримали відповідний статус, спершу потрібно внести свої дані до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для цього необхідно підготувати заяву, посвідчення пільговика, паспорт, ІПН та свідоцтва про народження дітей.

Подати пакет документів можна особисто у сервісних центрах ПФУ чи ЦНАПах, надіслати поштою або ж скористатися вебпорталом Пенсійного фонду чи порталом "Дія". Тим, хто вже отримував знижку раніше і не змінював склад сім'ї, фонд перерахує пільгу автоматично.

Які є інші можливості економії на комуналці

Нагадаємо, що в умовах складної економічної ситуації держава продовжує підтримувати вразливі верстви населення через механізм субсидій. Раніше ми вже розповідали, що українці можуть суттєво зменшити фінансове навантаження, якщо вчасно звернуться за державною допомогою перед початком холодів.