Хто може взагалі не платити за комунальні послуги

Українці, які отримали інвалідність внаслідок війни I, II та III груп, мають право на стовідсоткову знижку на послуги ЖКГ. При цьому щомісячний дохід родини не відіграє жодної ролі – пільгу надають незалежно від статків, повідомляє Пенсійний фонд України.

Державна компенсація покриває витрати на:

газ і його розподіл;

електроенергію;

опалення;

гарячу й холодну воду;

водовідведення;

вивезення побутових відходів;

управління багатоквартирним будинком.

Крім того, передбачена знижка на скраплений газ у балонах, а для будинків без централізованого опалення – на тверде та рідке пічне паливо. Проте повністю покривається лише споживання в межах соціальних нормативів. Для опалення встановлена норма:

21 квадратний метр на пільговика;

та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю;

а для родин лише з непрацездатних осіб діє подвійна норма.

Важливо! Усе спожите понад ці ліміти доведеться оплачувати власним коштом.

Як правильно оформити допомогу та які є альтернативи

Для отримання знижки необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати документи онлайн через вебпортал послуг. Головна умова – дані про пільговика мають бути внесені до відповідного державного реєстру. Водночас громадяни з інвалідністю, яка не пов'язана з бойовими діями, не мають права на таку компенсацію, проте можуть оформити звичайну житлову субсидію за наявності невисоких доходів.

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До слова, уряд ухвалив рішення щодо ціни на електроенергію для побутових споживачів. Тариф 4,32 гривні за кіловат зберігатиметься і надалі, щонайменше до кінця опалювального сезону. Водночас менше можуть платити власники двозонних та тризонних лічильників.