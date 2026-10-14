Кто вообще может не платить за коммунальные услуги

Украинцы, получившие инвалидность в результате войны I, II и III групп, имеют право на стопроцентную скидку на услуги ЖКХ. При этом ежемесячный доход семьи не играет никакой роли, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Государственная компенсация покрывает расходы на:

газ и его распределение;

электроэнергию;

отопление;

горячую и холодную воду;

водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

управление многоквартирным домом.

Кроме того, предусмотрена скидка на сжиженный газ в баллонах, а для домов без централизованного отопления – на твердое и жидкое печное топливо. Однако полностью покрывается только потребление в пределах социальных нормативов. Для отопления установлена норма:

21 квадратный метр на льготника;

и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью;

а для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, действует двойная норма.

Важно! Все, что потреблено сверх этих лимитов, придется оплачивать самостоятельно.

Как правильно оформить пособие и какие есть альтернативы

Для получения скидки необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать документы онлайн через веб-портал услуг. Главное условие – данные о льготнике должны быть внесены в соответствующий государственный реестр. В то же время граждане с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями, не имеют права на такую компенсацию, однако могут оформить обычную жилищную субсидию при наличии невысоких доходов.

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К слову, правительство приняло решение о цене на электроэнергию для бытовых потребителей. Тариф 4,32 гривны за киловатт будет сохраняться по крайней мере до конца отопительного сезона. При этом меньше могут платить владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков.