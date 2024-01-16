Молдова надала Україні велику знижку на транзит зерна до кінця року

Молдова надала Україні знижку на транзит агропродукції своєю територією до кінця 2024 року. Вона становитиме додаткові 27% до наявних тарифів.

Транзит агропродукції через Молдову

У січні між двома країнами набули чинності на певні домовленості, серед яких є знижка на транзит агропродукції.

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За результатами домовленостей цього року на транзитні перевезення української аграрної продукції Республікою Молдова діятиме знижка. Вона становить 27% на чинні тарифи,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Також вступила у дію угода про будівництво прикордонного переходу через річку Дністер в районі державного кордону біля населених пунктів Ямпіль і Косеуц.

Ще у 2023 році Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з торговельно-економічного співробітництва підписала 7 проєктів протоколів, які передбачають організацію спільного контролю на пунктах пропуску між державами.

ЄС може продовжити торговельні пільги для України

Сьогодні Єврокомісія може призупинити дію тарифів та імпортних квот на українську продукцію до червня 2025 року. Проте у ЄС можуть додати пункт про те, що український експорт можна буде швидко зупинити, якщо він перенаситить ринки деяких країн-учасниць.

Натомість Польща й досі не підтримує ідею торгових пільг для України. Країна хоче укласти угоду про експортне ліцензування продукції для покращення ситуації на кордоні.