Китай посилив обмеження
Щонайменше два китайські банки здійснюють перевірки своїх клієнтів з яким досі триває співпраця, зокрема увагу зосередили на транскордонних угодах. Фінустанови розірвуть будь-яку співпрацю з компаніями, які є у підсанкційному списку США.
Читайте також ЄС може продовжити торговельні пільги для України: Польща буде не задоволена
Також вони припинять надавати послуги для військового комплексу Росії незалежно від валюти і місця проведення транзакцій.
Таким чином Китай посилить обмеження, які були запроваджені ще на початку 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення. У Мінфіні США заявили, що накладе вторинні санкції на банки, які допомагають Росії купувати озброєння.
Тож такі дії лише підкреслюють небажання Китаю йти наперекір санкціям США, попри обіцянки підтримувати економічні зв'язки з Росією.
Співпраця Росії та Китаю
За час повномасштабного вторгнення експорт Китаю до Росії значно зріс. Натомість постачання викопного палива та вугілля з Росії зросло на понад ніж у двічі з 2020 року.
Санкції проти Росії перекрили їй доступ до майже половини її міжнародних резервів, тож залишилися лише золото та юані. Саме тому частка розрахунків у юанях зросла до 27% станом у вересні минулого року.