Китай усилил ограничение

По меньшей мере, два китайских банка осуществляют проверки своих клиентов с которым до сих пор продолжается сотрудничество, в частности внимание сосредоточили на трансграничных соглашениях. Финучреждения разорвут любое сотрудничество с компаниями, находящимися в подсанкционном списке США.

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Также они перестанут предоставлять услуги для военного комплекса России вне зависимости от валюты и места проведения транзакций.

Заметьте! Проверка будет распространена также на нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или перевозящих критически важные товары в нее через третью страну.

Таким образом, Китай усилит ограничения, которые были введены еще в начале 2022 года, то есть после полномасштабного вторжения. В Минфине США заявили, что наложит вторичные санкции на банки, помогающие России покупать вооружение.

Так что такие действия лишь подчеркивают нежелание Китая идти наперекор санкциям США, несмотря на обещания поддерживать экономические связи с Россией.

Сотрудничество России и Китая

За время полномасштабного вторжения экспорт Китая в Россию значительно возрос. Поставка же ископаемого топлива и угля из России выросла более чем в два раза с 2020 года.

Санкции против России перекрыли ей доступ к почти половине ее международных резервов, так что остались только золото и юани. Именно поэтому доля расчетов в юанях выросла до 27% по состоянию в сентябре прошлого года.

Напомним! Российские банки в 2022 году обратились в китайскую UnionPay после того, как Visa и Mastercard остановили свою работу в стране.