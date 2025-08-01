Деякі українці можуть оформити зі знижкою поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (автоцивілку). Для цього особи мають відповідати певним критеріям.

Як українцям оформити автоцивілку зі знижкою?

Зокрема вони повинні мати статус учасника бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили територіальної оборони Збройних сил України.

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З 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Вони стосуються й автомобілістів з посвідченням учасника бойових дій.

Раніше учасники бойових дій були звільнені від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності,

– нагадали у тексті.

Важливо! Відтепер вони зобов’язані оформлювати автоцивілку, однак мають певну пільгу.

Учасники бойових дій отримують знижку 50% на розмір страхової премії за внутрішнім договором страхування. Знижка діє для транспортних засобів:

з робочим об’ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів,

або потужністю електродвигуна до 100 кіловатів.

Транспортний засіб має належати учаснику бойових дій на праві власності. А користуватися автомобілем можуть:

сам власник;

чи будь-яка інша людина, яка також належить до пільгових категорій.

Транспортний засіб не повинен використовуватися для платних послуг з перевезення,

– наголосили у Силах територіальної оборони ЗСУ.

Ще одна важлива умова, яку слід врахувати: знижка надається тільки на один транспортний засіб страхувальника.

Зверніть увагу! Ці зміни покликані забезпечити справедливі умови страхування для всіх автомобілістів, враховуючи особливі пільги для учасників бойових дій.