Як українцям оформити автоцивілку зі знижкою?
Зокрема вони повинні мати статус учасника бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили територіальної оборони Збройних сил України.
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З 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Вони стосуються й автомобілістів з посвідченням учасника бойових дій.
Раніше учасники бойових дій були звільнені від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності,
– нагадали у тексті.
Важливо! Відтепер вони зобов’язані оформлювати автоцивілку, однак мають певну пільгу.
Учасники бойових дій отримують знижку 50% на розмір страхової премії за внутрішнім договором страхування. Знижка діє для транспортних засобів:
- з робочим об’ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів,
- або потужністю електродвигуна до 100 кіловатів.
Транспортний засіб має належати учаснику бойових дій на праві власності. А користуватися автомобілем можуть:
- сам власник;
- чи будь-яка інша людина, яка також належить до пільгових категорій.
Транспортний засіб не повинен використовуватися для платних послуг з перевезення,
– наголосили у Силах територіальної оборони ЗСУ.
Ще одна важлива умова, яку слід врахувати: знижка надається тільки на один транспортний засіб страхувальника.
Зверніть увагу! Ці зміни покликані забезпечити справедливі умови страхування для всіх автомобілістів, враховуючи особливі пільги для учасників бойових дій.