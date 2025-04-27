Пільги для пенсіонерів після 60 років: які знижки доступні у 2025 році

Якщо людині виповниться 60 років у 2025 році, деякі послуги стануть для неї безкоштовними або значно дешевшими. Якими знижками можуть нині користуватись пенсіонери, читайте далі.

Які є знижки для пенсіонерів у 2025 році

Цього року право на пенсію матимуть особи, які до досягнення 60 років накопичили не менше 32 років трудового стажу, передає 24 Канал. Відповідно, отримавши пенсійне посвідчення, громадяни мають право на такі пільги для пенсіонерів в Україні:

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Субсидії на комунальні послуги, розмір яких визначається індивідуально, залежно від доходу та площі житла.

Безкоштовне надання комунальних послуг для пенсіонерів, що проживають у сільській місцевості та працювали медиками, педагогами або культурними діячами.

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі), а також у приміських електричках і автобусах.

Безкоштовне паркування на платних майданчиках.

Безкоштовна правова допомога при первинних юридичних консультаціях, а також у вторинних консультаціях, якщо пенсія не перевищує 4 722 гривні.

Звільнення від сплати земельного податку.

Знижка на автостраховку на 50%.