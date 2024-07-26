На які знижки можуть розраховувати пенсіонери
26 липня 2024, 16:35Читать новость на русском
Окрім безкоштовних послуг, пенсіонери можуть отримувати суттєві знижки на певні послуги. Для цього майже нічого не треба робити.
Що можна отримати із суттєвою знижкою
Пенсіонери можуть оформити субсидію. Проте деякі з них, можуть отримати знижку 100% на сплату комунальних послуг.
Читайте також Українцям підвищили пенсії на 4 тисячі гривень: хто отримає збільшені виплатиНагадаємо! Щоб отримати таку знижку, потрібно жити у сільській місцевості та останні кілька років до пенсії працювати на конкретних професіях.
Також існують пільги на юридичну допомогу. Серед них знижка на:
- фахову консультацію;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Що можна отримати безкоштовно
Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в усіх видах громадського транспорту за вийнятком таксі. Також безкоштовний проїзд доступний лише у залізничному транспорті приміського сполучення.
Для пенсіонерів також анулювали земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.