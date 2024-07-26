Що можна отримати із суттєвою знижкою

Пенсіонери можуть оформити субсидію. Проте деякі з них, можуть отримати знижку 100% на сплату комунальних послуг.

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Нагадаємо! Щоб отримати таку знижку, потрібно жити у сільській місцевості та останні кілька років до пенсії працювати на конкретних професіях.

Також існують пільги на юридичну допомогу. Серед них знижка на:

фахову консультацію;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Що можна отримати безкоштовно

Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в усіх видах громадського транспорту за вийнятком таксі. Також безкоштовний проїзд доступний лише у залізничному транспорті приміського сполучення.

Для пенсіонерів також анулювали земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.