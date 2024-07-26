Що можна отримати із суттєвою знижкою
Пенсіонери можуть оформити субсидію. Проте деякі з них, можуть отримати знижку 100% на сплату комунальних послуг.
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Також існують пільги на юридичну допомогу. Серед них знижка на:
- фахову консультацію;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Що можна отримати безкоштовно
Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в усіх видах громадського транспорту за вийнятком таксі. Також безкоштовний проїзд доступний лише у залізничному транспорті приміського сполучення.
Для пенсіонерів також анулювали земельний податок. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.