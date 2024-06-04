Який податок анулювали для пенсіонерів
Для осіб, які отримують пенсію за віком, анулювали сплату земельного податку. При цьому, місце проживання пенсіонера не відіграє ролі.
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Однак, звільнення від нього можливе за умови, що ділянка відповідала встановленим правилам. А саме, варто звіритись, чи відповідає ділянка передбаченим законодавством наступним лімітам:
- ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
Які ще діють пільги для пенсіонерів
В Україні для пенсіонерів передбачена ще низка пільг, яка доступна для них за наявності пенсійного посвідчення. Таким чином, вони можуть:
- розраховувати на безоплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту, за винятком таксі;
- мають право безоплатно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення;
- мають право оформити субсидію.
На додаток, за необхідності пенсіонер може розраховувати на юридичні послуги на безоплатній основі або ж із суттєвою знижкою. А саме мова йде про такі види допомоги, як фахова консультація, захист прав та інтересів та представлення інтересів громадянина.