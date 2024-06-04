Какой налог аннулировали для пенсионеров
Для лиц, получающих пенсию по возрасту, аннулировали уплату земельного налога. При этом, место жительства пенсионера не играет роли.
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Однако освобождение от него возможно при условии, что участок соответствовал установленным правилам. А именно, стоит свериться, соответствует ли участок предусмотренным законодательством следующим лимитам:
- участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Какие еще действуют льготы для пенсионеров
В Украине для пенсионеров предусмотрен еще ряд льгот, которая доступен для них при наличии пенсионного удостоверения. Таким образом, они могут:
- рассчитывать на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта, за исключением такси;
- имеют право бесплатно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения;
- имеют право оформить субсидию.
В дополнение, при необходимости пенсионер может рассчитывать на юридические услуги на бесплатной основе или с существенной скидкой. А именно речь идет о таких видах помощи, как профессиональная консультация, защита прав и интересов и представление интересов гражданина.