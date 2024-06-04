Какой налог аннулировали для пенсионеров

Для лиц, получающих пенсию по возрасту, аннулировали уплату земельного налога. При этом, место жительства пенсионера не играет роли.

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Однако освобождение от него возможно при условии, что участок соответствовал установленным правилам. А именно, стоит свериться, соответствует ли участок предусмотренным законодательством следующим лимитам:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Важно! Чтобы получить эту льготу, нужно подать соответствующее заявление и подтверждающие документы в местный орган контроля.

Какие еще действуют льготы для пенсионеров

В Украине для пенсионеров предусмотрен еще ряд льгот, которая доступен для них при наличии пенсионного удостоверения. Таким образом, они могут:

рассчитывать на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта, за исключением такси;

имеют право бесплатно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения;

имеют право оформить субсидию.

Обратите внимание! Пенсионер может получить 100% скидки на ЖКУ, если проживает в сельской местности и имеет одну из перечисленных профессий.

В дополнение, при необходимости пенсионер может рассчитывать на юридические услуги на бесплатной основе или с существенной скидкой. А именно речь идет о таких видах помощи, как профессиональная консультация, защита прав и интересов и представление интересов гражданина.