Дружина, діти та батьки: хто із родичів військового має право на пільги

Сім'я військовослужбовця, який отримав статус учасника бойових дій, має право на пільги від держави. Зокрема, знижка на квартплату, комунальні послуги, паливо для будинку. Водночас діти УБД мають право на оздоровлення, стипендію та безкоштовне навчання у вищому навчальному закладі.

Які члени сім'ї УБД можуть розраховувати на пільги

До категорії осіб, які можуть мати пільги від держави, входять дружина (чоловік) учасника бойових дій, їхні діти, а також непрацездатні батьки, які проживають разом з ними. Крім того, розраховані пільги й на тих, хто під опікою військовослужбовця.

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Вище вказані члени сім'ї можуть отримати 75% знижку на такі комунальні послуги:

квартплата,

комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо).

вартість палива для тих, хто проживає у приватних будинках без центрального опалення.

Для осіб з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.Площа житла для отримання пільг має становити 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка проживає у приміщенні, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю.

Водночас діти учасників бойових дій мають доступ до оздоровлення та відпочинку. Крім того, право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Для дітей-студентів передбачено переведення на бюджетну форму навчання на денній формі. Крім того, ті, хто на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках. А за умови відсутності заборгованості з навчання – право на соціальну стипендію.

Куди звертатися для оформлення пільги

Пільги УБД не починають діти автоматично. Для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та подати 2 заяви:

Про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги), Про встановлення пільги.

Подати заяви на пільги можна ще поштою та через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж за допомогою Дія.Підпис у застосунку Дія.