Жена, дети и родители: кто из родственников военного имеет право на льготы

Семья военнослужащего, получившего статус участника боевых действий, имеет право на льготы от государства. В частности, скидка на квартплату, коммунальные услуги, топливо для дома. В то же время дети УБД имеют право на оздоровление, стипендию и бесплатное обучение в высшем учебном заведении.

Какие члены семьи УБД могут рассчитывать на льготы

К категории лиц, которые могут иметь льготы от государства, входят жена (муж) участника боевых действий, их дети, а также нетрудоспособные родители, которые проживают вместе с ними. Кроме того, рассчитаны льготы и на тех, кто под опекой военнослужащего.

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Выше указанные члены семьи могут получить 75% скидку на такие коммунальные услуги:

квартплата,

коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.).

стоимость топлива для тех, кто проживает в частных домах без центрального отопления.

Для лиц с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.Площадь жилья для получения льгот должна составлять 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, проживающего в помещении, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

В то же время дети участников боевых действий имеют доступ к оздоровлению и отдыху. Кроме того, право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Для детей-студентов предусмотрен перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме. Кроме того, те, кто на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. А при условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.

Куда обращаться для оформления льготы

Льготы УБД не начинают дети автоматически. Для этого нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и подать 2 заявления:

О внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы), Об установлении льготы.

Подать заявления на льготы можно еще по почте и через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, или с помощью Дия.Подпис в приложении Дия.