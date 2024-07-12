Які члени сім'ї УБД можуть розраховувати на пільги
До категорії осіб, які можуть мати пільги від держави, входять дружина (чоловік) учасника бойових дій, їхні діти, а також непрацездатні батьки, які проживають разом з ними. Крім того, розраховані пільги й на тих, хто під опікою військовослужбовця.
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Вище вказані члени сім'ї можуть отримати 75% знижку на такі комунальні послуги:
- квартплата,
- комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо).
- вартість палива для тих, хто проживає у приватних будинках без центрального опалення.
Водночас діти учасників бойових дій мають доступ до оздоровлення та відпочинку. Крім того, право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.
Для дітей-студентів передбачено переведення на бюджетну форму навчання на денній формі. Крім того, ті, хто на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках. А за умови відсутності заборгованості з навчання – право на соціальну стипендію.
Куди звертатися для оформлення пільги
Пільги УБД не починають діти автоматично. Для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та подати 2 заяви:
- Про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги),
- Про встановлення пільги.