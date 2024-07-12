Какие члены семьи УБД могут рассчитывать на льготы
К категории лиц, которые могут иметь льготы от государства, входят жена (муж) участника боевых действий, их дети, а также нетрудоспособные родители, которые проживают вместе с ними. Кроме того, рассчитаны льготы и на тех, кто под опекой военнослужащего.
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Выше указанные члены семьи могут получить 75% скидку на такие коммунальные услуги:
- квартплата,
- коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.).
- стоимость топлива для тех, кто проживает в частных домах без центрального отопления.
В то же время дети участников боевых действий имеют доступ к оздоровлению и отдыху. Кроме того, право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
Для детей-студентов предусмотрен перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме. Кроме того, те, кто на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях. А при условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.
Куда обращаться для оформления льготы
Льготы УБД не начинают дети автоматически. Для этого нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и подать 2 заявления:
- О внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы),
- Об установлении льготы.