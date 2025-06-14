Літні знижки на газ: хто може платити менше вже зараз

У літній період українці мають шанс зекономити на оплаті за природний газ. Деякі постачальники пропонують спеціальні знижки та вигідні тарифи, які можуть суттєво зменшити суми у платіжках.

Хто може отримати знижку на газ влітку

Клієнти "Нафтогазу" можуть отримати знижку 1% на оплату природного газу, повідомляє 24 Канал.

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У компанії пояснили: для цього потрібно розрахуватися до 15 числа місяця й скористатися одним з онлайн-сервісів:

сайтом без реєстрації;

особистим кабінетом або чат-ботом GASUA у Viber чи Telegram.

Знижка нараховується автоматично вже з наступного місяця. Вона найбільш помітна для тих, хто споживає багато газу.

Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни,

– повідомили у компанії.

Скільки вдасться зекономити на газові влітку

Знижка становить 1% від суми до сплати. За чинного тарифу 7,96 гривні за кубометр газу, вона буде помітною переважно для тих, хто використовує багато газу.

Наприклад, якщо спожити 9,9 кубометра (це приблизно соціальна норма для трьох осіб, які користуються лише газовою плитою), загальна сума складе 78,8 гривні. Що зі знижкою буде 78,01 гривні.