Дефіцит торгівлі зростає: які країни стали головними партнерами України

Державна митна служба підбила підсумки зовнішньої торгівлі України за січень – липень 2026 року. За цей період імпорт товарів більш ніж удвічі перевищив експорт, а найбільшим торговельним партнером країни залишився Китай.

Імпорт більш ніж удвічі перевищив експорт

За даними Державної митної служби, за січень – липень 2026 року зовнішньоторговельний оборот України становив 82,2 мільярда доларів. Із цієї суми імпорт сягнув 58,1 мільярда доларів, тоді як експорт склав лише 24,1 мільярда доларів.

Обсяг оподатковуваного імпорту за сім місяців становив 40,9 мільярда доларів, що дорівнює 18,1% від загального обсягу ввезених товарів.

Найбільшим постачальником товарів до України залишається Китай, звідки імпортували продукції на 16,8 мільярда доларів. До трійки основних торговельних партнерів також увійшли Польща з показником 5,5 мільярда доларів та Німеччина – 3,8 мільярда доларів.

Водночас найбільшим покупцем українських товарів стала Польща, куди було експортовано продукції на 2,8 мільярда доларів. Далі розташувалися Туреччина (2 мільярди доларів) та Німеччина (1,5 мільярда доларів).

Які товари формують українську торгівлю

Основну частину імпорту забезпечують три товарні групи, які разом формують 73% усіх поставок. Найбільше Україна закуповує машини, устаткування та транспортні засоби – на 25,7 мільярда доларів. Також значні обсяги припадають на паливно-енергетичні товари (8,5 мільярда доларів) та продукцію хімічної промисловості (8 мільярдів доларів).

Саме паливно-енергетичні товари забезпечили найбільші надходження від митних платежів – 172,7 мільярда гривень, або 34% усіх митних зборів із імпорту.

Структура експорту суттєво відрізняється. Основою українських поставок за кордон залишаються продовольчі товари, експорт яких досяг 14,1 мільярда доларів, що перевищує половину всього експорту країни. Крім того, Україна експортувала метали та вироби з них на 2,5 мільярда доларів, а також машини, устаткування та транспортні засоби на 2,1 мільярда доларів.

У Держмитслужбі зазначають, що аграрний сектор і надалі залишається головним джерелом валютних надходжень для України. Водночас за сім місяців 2026 року до державного бюджету від сплати вивізного мита надійшло 888,3 мільйона гривень.

До речі, на початку серпня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ завершує українську частину процедури, необхідної для набрання угодою чинності.