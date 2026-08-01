Про це йдеться на сайті Верховної Ради у картці законопроєкту.

Які можливості відкриває ратифікація угоди?

Підписання документа означає завершення української частини законодавчих процедур, необхідних для введення угоди в дію. Наступним етапом стане завершення аналогічних процедур турецькою стороною та обмін офіційними письмовими повідомленнями між державами.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що його ухвалення дає можливість завершити всі формальності для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю. Після цього Україна та Туреччина зможуть повною мірою реалізувати передбачені документом механізми економічного співробітництва.

Очікується, що угода сприятиме активізації двосторонньої торгівельно-економічної співпраці. Для українських виробників це означатиме розширення доступу до турецького ринку товарів і послуг завдяки поступовій лібералізації торгівлі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім цього, український бізнес отримає додаткові можливості для розширення географії експорту, збільшення обсягів продажів на зовнішніх ринках, залучення інвестицій та модернізації виробничих потужностей. Очікується, що реалізація положень угоди сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Водночас у супровідних документах наголошується, що ратифікація угоди сама по собі не матиме прямого впливу на стан ринку праці, конкурентне середовище, розвиток регіонів, громадське здоров'я чи навколишнє природне середовище.

Угода про вільну торгівлю набере чинності першого числа другого місяця після того, як Україна та Туреччина отримають останнє письмове повідомлення про завершення усіх необхідних внутрішньодержавних процедур. Лише після виконання цієї умови положення угоди почнуть діяти в повному обсязі.

Нагадаємо, Туреччина офіційно ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною ще у 2024 році. Документ передбачає скасування Анкарою ввізного мита приблизно на 93,4% промислових товарів і 7,6% сільськогосподарської продукції українського походження.

Для частини товарів мита скасовуватимуть поступово після перехідного періоду тривалістю від трьох до семи років. Україна, своєю чергою, також поетапно лібералізує доступ турецьких товарів на свій ринок, скасовуючи ввізні мита на промислову та сільськогосподарську продукцію протягом визначених перехідних періодів.