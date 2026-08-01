Об этом говорится на сайте Верховной Рады в описании законопроекта.

Какие возможности открывает ратификация соглашения?

Подписание документа означает завершение украинской части законодательных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Следующим этапом станет завершение аналогичных процедур турецкой стороной и обмен официальными письменными уведомлениями между государствами.

В пояснительной записке к закону отмечается, что его принятие дает возможность завершить все формальности для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. После этого Украина и Турция смогут в полной мере реализовать предусмотренные документом механизмы экономического сотрудничества.

Ожидается, что соглашение будет способствовать активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Для украинских производителей это будет означать расширение доступа к турецкому рынку товаров и услуг благодаря постепенной либерализации торговли.

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Кроме того, украинский бизнес получит дополнительные возможности для расширения географии экспорта, увеличения объемов продаж на внешних рынках, привлечения инвестиций и модернизации производственных мощностей. Ожидается, что реализация положений соглашения будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных предприятий.

В то же время в сопроводительных документах отмечается, что ратификация соглашения сама по себе не окажет прямого влияния на состояние рынка труда, конкурентную среду, развитие регионов, общественное здоровье или окружающую природную среду.

Соглашение о свободной торговле вступит в силу первого числа второго месяца после того, как Украина и Турция получат последнее письменное уведомление о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур. Только после выполнения этого условия положения соглашения начнут действовать в полном объеме.

Напомним, что Турция официально ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной еще в 2024 году. Документ предусматривает отмену Анкарой ввозных пошлин примерно на 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственной продукции украинского происхождения.

Для части товаров пошлины будут отменяться постепенно после переходного периода продолжительностью от трех до семи лет. Украина, в свою очередь, также поэтапно либерализует доступ турецких товаров на свой рынок, отменяя ввозные пошлины на промышленную и сельскохозяйственную продукцию в течение определенных переходных периодов.