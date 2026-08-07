Импорт более чем вдвое превысил экспорт

По данным Государственной таможенной службы, за январь – июль 2026 года внешнеторговый оборот Украины составил 82,2 миллиарда долларов. Из этой суммы импорт достиг 58,1 миллиарда долларов, тогда как экспорт составил лишь 24,1 миллиарда долларов.

Объем облагаемого налогом импорта за семь месяцев составил 40,9 миллиарда долларов, что равно 18,1% от общего объема ввезенных товаров.

Крупнейшим поставщиком товаров в Украину остается Китай, откуда было импортировано продукции на 16,8 миллиарда долларов. В тройку основных торговых партнеров также вошли Польша с показателем 5,5 миллиарда долларов и Германия – 3,8 миллиарда долларов.

В то же время крупнейшим покупателем украинских товаров стала Польша, куда было экспортировано продукции на 2,8 миллиарда долларов. Далее расположились Турция (2 миллиарда долларов) и Германия (1,5 миллиарда долларов).

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Какие товары формируют украинскую торговлю

Основную часть импорта обеспечивают три товарные группы, которые в совокупности составляют 73% всех поставок. Больше всего Украина закупает машины, оборудование и транспортные средства – на 25,7 миллиарда долларов. Также значительные объемы приходятся на топливно-энергетические товары (8,5 миллиарда долларов) и продукцию химической промышленности (8 миллиардов долларов).

Именно топливно-энергетические товары обеспечили наибольшие поступления от таможенных платежей – 172,7 миллиарда гривен, или 34% всех таможенных сборов с импорта.

Структура экспорта существенно отличается. Основу украинских поставок за рубеж по-прежнему составляют продовольственные товары, экспорт которых достиг 14,1 миллиарда долларов, что превышает половину всего экспорта страны. Кроме того, Украина экспортировала металлы и изделия из них на 2,5 миллиарда долларов, а также машины, оборудование и транспортные средства на 2,1 миллиарда долларов.

В Гостаможне отмечают, что аграрный сектор по-прежнему остается главным источником валютных поступлений для Украины. В то же время за семь месяцев 2026 года в государственный бюджет от уплаты вывозной пошлины поступило 888,3 миллиона гривен.

Кстати, в начале августа Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Документ завершает украинскую часть процедуры, необходимой для вступления соглашения в силу.