Головні кредитори та донори України: яким було зовнішнє фінансування у 2023 році
Джерело:Данило Гетманцев
Стало відомо про те, який розмір зовнішнього фінансування України партнерами у 2023 році. Зокрема, Данило Гетманцев повідомив про те, що вдалося закрити майже всю потребу у зовнішньому фінансуванні на цей рік.
На фінансування бюджету від міжнародних партнерів у поточному році надійшло 42,6 мільярда доларів, у тому числі близько 5 мільярдів доларів у грудні.
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За словами Гетманцева, грудень став другим місяцем за обсягами надходжень у поточному році. Завдяки цьому вдалося закрити майже всю потребу у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік.
Нагадаю, що вона спочатку оцінювалась у 42,3 мільярда доларів, після жовтневих змін до бюджету зросла до близько 44,5 мільярда доларів. Отже, маємо достатній рівень зовнішнього фінансування з врахуванням активізації розміщення ОВДП під кінець року.
Хто є головними кредиторами та донорами України
Топ-5 кредиторів та донорів:
- ЄС — 19,68 мільярда доларів – позика.
- США — 10,95 мільярда доларів – грант.
- МВФ — 4,48 мільярда доларів – позика.
- Японія — 3,63 мільярда доларів – позика під гарант, і грант.
- Канада — 1,76 мільярда доларів – позика.
Відтак, гранти, тобто безповоротна допомога, склали 27% від всього зовнішнього фінансування бюджету. Їх переважну частину, а саме 94% – надали США.Зауважте! На цих кредиторів/донорів припадає 95% всього зовнішнього фінансування України у 2023 році.
Що з плановими видатками
Гетманцев повідомив, що частина планових видатків традиційно недофінансується:
- у 2013 — 2022 роках середній рівень виконання плану за видатками загального фонду складав 97%, в тому числі у 2022 — 92%;
- а за 11 місяців 2023 року — 93%.
А, отже, є необхідність створити певний запас ліквідності для проходження основних бюджетних платежів у перші 2 місяці року, допоки не надійде очікуване фінансування від ЄС та США.