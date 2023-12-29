Главные кредиторы и доноры Украины: каким было внешнее финансирование в 2023 году
Источник:Даниил Гетманцев
Стало известно о том, каков размер внешнего финансирования Украины партнерами в 2023 году. В частности, Даниил Гетманцев сообщил, что удалось закрыть почти всю потребность во внешнем финансировании на этот год.
На финансирование бюджета от международных партнеров в текущем году поступило 42,6 миллиарда долларов, в том числе около 5 миллиардов долларов в декабре
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По словам Гетманцева, декабрь стал вторым месяцем по объему поступлений в текущем году. Благодаря этому удалось закрыть почти всю потребность во внешнем финансировании на 2023 год.
Напомню, что она изначально оценивалась в 42,3 миллиарда долларов, после октябрьских изменений в бюджет выросла до 44,5 миллиарда долларов. Следовательно, имеем достаточный уровень внешнего финансирования с учетом активизации размещения ОВГЗ к концу года.
Кто является главными кредиторами и донорами Украины
Топ-5 кредиторов и доноров:
- ЕС — 19,68 миллиарда долларов – ссуда.
- США – 10,95 миллиарда долларов – грант.
- МВФ - 4,48 миллиарда долларов - заем.
- Япония — 3,63 миллиарда долларов – ссуда под гарант и грант.
- Канада — 1,76 миллиарда долларов – ссуда.
Следовательно, гранты, то есть безвозвратная помощь, составили 27% всего внешнего финансирования бюджета. Их подавляющую часть, а именно 94% – предоставили США.Заметьте! На этих кредиторов/доноров приходится 95% всего внешнего финансирования Украины в 2023 году.
Что с плановыми расходами
Гетманцев сообщил, что часть плановых расходов традиционно недофинансируется :
- в 2013-2022 годах средний уровень выполнения плана по расходам общего фонда составлял 97%, в том числе в 2022-92%;
- а за 11 месяцев 2023 года - 93%.
А значит, есть необходимость создать определенный запас ликвидности для прохождения основных бюджетных платежей в первые 2 месяца года, пока не поступит ожидаемое финансирование от ЕС и США.