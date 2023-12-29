На фінансування бюджету від міжнародних партнерів у поточному році надійшло 42,6 мільярда доларів, у тому числі близько 5 мільярдів доларів у грудні.

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За словами Гетманцева, грудень став другим місяцем за обсягами надходжень у поточному році. Завдяки цьому вдалося закрити майже всю потребу у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік.

Данило Гетманцев голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Нагадаю, що вона спочатку оцінювалась у 42,3 мільярда доларів, після жовтневих змін до бюджету зросла до близько 44,5 мільярда доларів. Отже, маємо достатній рівень зовнішнього фінансування з врахуванням активізації розміщення ОВДП під кінець року.

Хто є головними кредиторами та донорами України

Топ-5 кредиторів та донорів:

ЄС — 19,68 мільярда доларів – позика. США — 10,95 мільярда доларів – грант. МВФ — 4,48 мільярда доларів – позика. Японія — 3,63 мільярда доларів – позика під гарант, і грант. Канада — 1,76 мільярда доларів – позика.

Відтак, гранти, тобто безповоротна допомога, склали 27% від всього зовнішнього фінансування бюджету. Їх переважну частину, а саме 94% – надали США.

Зауважте! На цих кредиторів/донорів припадає 95% всього зовнішнього фінансування України у 2023 році.

Що з плановими видатками

Гетманцев повідомив, що частина планових видатків традиційно недофінансується:

у 2013 — 2022 роках середній рівень виконання плану за видатками загального фонду складав 97%, в тому числі у 2022 — 92%;

а за 11 місяців 2023 року — 93%.

А, отже, є необхідність створити певний запас ліквідності для проходження основних бюджетних платежів у перші 2 місяці року, допоки не надійде очікуване фінансування від ЄС та США.