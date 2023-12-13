Підтримка МВФ: Україна отримала зелене світло на відстрочення виплати зовнішнього боргу

Раніше Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7. Про те, коли планують провести реструктуризацію зовнішнього боргу, читайте далі.

Що каже МВФ

Міжнародний валютний фонд підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу. Він буде діятиме до 2027 року, а от реструктуризацію буде проведено до середини 2024 року. Про це повідомив голов місії МВФ в Україні – Гевін Грей.

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Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір,

– сказав Грей.

Зазначається, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ – тобто до 2027 року, а період мораторію приватних кредиторів – закінчиться у серпні 2024 року.

Реструктуризація боргу

Передбачається, що в межах реструктуризації Україна випустить нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

Так, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року,

— пояснив Грей.

На початку осені 2023 року голова місії МВФ також заявив, що МВФ готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу.

Що відомо про Меморандум

У вересні 2022 року Меморандум про порозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу був підписаний міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Мета даного Меморандуму полягає в зменшенні економічних наслідків агресивної війни, яку Росія веде проти України.

Представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки підписали меморандум.

Що таке реструктуризація боргу Реструктуризація боргу – це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відтермінування виплат заборгованостей за основною сумою кредиту та за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.