Що пропонує Єврокомісія

Цей план Єврокомісія відкладала ще з літа, після того, як деякі країни-члени ЄС, а також Центробанк Європи висловили своє невдоволення. А неуспішні дипломатичні зусилля США та ЄС щодо додаткової фінансової підтримки України стали новим стимулом для цих пропозицій.

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Країни G7 ухвалили рішення заморозити російські активи, доки країна-агресор відшкодує збитки, завдані Україні. Тепер дійшов час розглянути найкращий спосіб використання коштів, які надійдуть в проміжний період.

Єврокомісія планує вимагати від центральних депозитаріїв цінних паперів, які належать російському центральному банку, розміщувати отриманий прибуток на окремих рахунках. Це має допомогти переконати членів ЄС, які сумнівно ставляться до ідеї передачі активів.

Нагадаємо! Для прийняття такого рішення потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС. Окремо варто зазначити, що Угорщина виступила проти подальшого фінансування України з боку ЄС перед самітом лідерів.

Чому партнери мають сумніви

Євроцентробанк стверджує, що внаслідок передачі Україні заморожених активів Росії, можуть виникнути ризики щодо ролі євро як резервної валюти. Тож закликає до узгоджених дій з міжнародними партнерами. США та інші члени G7 підтримали цей крок.

Ще одним очевидним ризиком є можливість відплати з боку Росії через арешт активів західних компаній, про що вже заявляв російський міністр фінансів Антон Силуанов.

Згідно з цією пропозицією, будуть залучатися лише надходження від активів російського центрального банку. За розрахунками Єврокомісії, це може призвести до отримання до 3 мільярдів на рік, або 15 мільярдів євро між 2023 і 2027 роками, за умови, що ці суми будуть залежати від процентних ставок протягом цього періоду.