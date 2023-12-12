Что предлагает Еврокомиссия

Этот план Еврокомиссия откладывала еще с лета после того, как некоторые страны-члены ЕС, а также Центробанк Европы выразили свое недовольство. Неуспешные же дипломатические усилия США и ЕС по дополнительной финансовой поддержке Украины стали новым стимулом для этих предложений.

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Страны G7 приняли решение заморозить российские активы, пока страна-агрессор возместит ущерб, нанесенный Украине. Теперь пришло время рассмотреть наилучший способ использования средств, поступающих в промежуточный период.

Еврокомиссия планирует потребовать от центральных депозитариев ценных бумаг, принадлежащих российскому центральному банку, размещать полученную прибыль на отдельных счетах. Это должно помочь убедить членов ЕС, которые сомнительно относятся к идее передачи активов.

Напомним ! Для принятия такого решения необходимо единогласное согласие всех стран-членов ЕС. Отдельно следует отметить, что Венгрия выступила против дальнейшего финансирования Украины со стороны ЕС перед саммитом лидеров.

Почему партнеры сомневаются

Евроцентробанк утверждает, что в результате передачи Украине замороженных активов России могут возникнуть риски роли евро как резервной валюты. Поэтому призывает к согласованным действиям с международными партнерами. США и другие члены G7 поддержали этот шаг.

Еще одним очевидным риском является возможность возмездия со стороны России из-за ареста активов западных компаний, о чем уже заявлял российский министр финансов Антон Силуанов.

Согласно этому предложению будут привлекаться только поступления от активов российского центрального банка. По расчетам Еврокомиссии это может привести к получению до 3 миллиардов в год, или 15 миллиардов евро между 2023 и 2027 годами, при условии, что эти суммы будут зависеть от процентных ставок в течение этого периода.