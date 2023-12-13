МВФ: Украина получила зеленый свет на отсрочку выплаты внешнего долга

Ранее Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7. О том, когда планируется провести реструктуризацию внешнего долга, читайте дальше.

Что говорит МВФ

Международный валютный фонд поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга. Он будет будет действовать до 2027 года, а вот реструктуризация будет проведена к середине 2024 года. Об этом сообщил глав миссии МВФ в Украине – Гэвин Грей.

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Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство,

– сказал Грей.

Отмечается, что официальный мораторий кредиторов продлится до конца программы с МВФ – то есть до 2027 года, а период моратория частных кредиторов – закончится в августе 2024 года.

Реструктуризация долга

Предполагается, что в рамках реструктуризации Украина выпустит новые облигации. Инвесторы готовы согласиться на предложения Украины, но хотят дополнительных гарантий от стран-партнеров, учитывая риски войны.

Так, как сообщили власти, они планируют завершить реструктуризацию коммерческого долга к середине 2024 года,

– объяснил Грей.

В начале осени 2023 года глава миссии МВФ также заявил, что МВФ готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга.

Что известно о Меморандуме

В сентябре 2022 года Меморандум о согласии о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба был подписан министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Цель данного Меморандума состоит в уменьшении экономических последствий агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины.

Представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки подписали меморандум.

Что такое реструктуризация долга Реструктуризация долга – это одна из форм реорганизации условий долга, в ходе которой должники и кредиторы договариваются об отсрочке выплат задолженностей по основной сумме кредита и процентам, срок которых должен наступить в определенный период времени, а также о новом графике таких платежей.