Що каже МВФ

Міжнародний валютний фонд підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу. Він буде діятиме до 2027 року, а от реструктуризацію буде проведено до середини 2024 року. Про це повідомив голов місії МВФ в Україні – Гевін Грей.

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Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір,

– сказав Грей.

Зазначається, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ – тобто до 2027 року, а період мораторію приватних кредиторів – закінчиться у серпні 2024 року.

Реструктуризація боргу

Передбачається, що в межах реструктуризації Україна випустить нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

Так, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року,

— пояснив Грей.

На початку осені 2023 року голова місії МВФ також заявив, що МВФ готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу.

Цікаво! У жовтні МВФ прогнозував збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від ВПП України, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Що відомо про Меморандум

У вересні 2022 року Меморандум про порозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу був підписаний міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Мета даного Меморандуму полягає в зменшенні економічних наслідків агресивної війни, яку Росія веде проти України.

Представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки підписали меморандум.