Чимало українців продовжують ходити на роботу після виходу на пенсію. Однак є й ті особи, що більше ніколи не працюють після досягнення пенсійного віку.

Пенсіонеру вигідніше отримувати пенсію або зарплату?

Що ж з цього вигідніше, розповідає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Слід одразу зазначити, що розмір пенсії залежить від:

набутого страхового стажу; отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку – 60, 63 або 65 років,

– пояснили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Таким чином щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

У 2025 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу; 63 роки – не менше 22 років страхового стажу; 65 років – не менше 15 років стажу.

Водночас середня пенсія в Україні станом на липень 2025 року становила 6 410 гривень. Водночас у серпні розмір середньої заробітної плати становив 25 911 гривень.

Нагадаємо! Водночас мінімальна зарплата (без урахування податків) в Україні станом на поточний рік становить 8 000 гривень.

Однак пенсіонер може одночасно працювати та отримувати пенсійні виплати. Про це також повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсіонер після призначення пенсії має право отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді (крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років),

– йдеться на сайті фонду.

Крім того, через кожні 2 роки пенсіонерам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або страхового стажу та заробітної плати. Зокрема законом передбачено, що пенсії виплачуються без врахування одержаної заробітної плати.

Важливо! Таким чином, українцям вигідніше отримувати зарплату або заробітну плату та виплати одночасно, ніж просто пенсію.

Чи має пенсіонер платити податки?