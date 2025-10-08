Многие украинцы продолжают ходить на работу после выхода на пенсию. Однако есть и те лица, которые больше никогда не работают после достижения пенсионного возраста.

Пенсионеру выгоднее получать пенсию или зарплату?

Что же из этого выгоднее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Инвалидность из-за войны: сколько получают украинцы со II группой

Следует сразу отметить, что размер пенсии зависит от:

приобретенного страхового стажа; полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста – 60, 63 или 65 лет,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Таким образом ежегодно страховой стаж, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

В 2025 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа; 63 года – не менее 22 лет страхового стажа; 65 лет – не менее 15 лет стажа.

В то же время средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2025 года составляла 6 410 гривен. В то же время в августе размер средней заработной платы составлял 25 911 гривен.

Напомним! В то же время минимальная зарплата (без учета налогов) в Украине по состоянию на текущий год составляет 8 000 гривен.

Однако пенсионер может одновременно работать и получать пенсионные выплаты. Об этом также сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионер после назначения пенсии имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет),

– говорится на сайте фонда.

Кроме того, через каждые 2 года пенсионерам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы. В частности законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета полученной заработной платы.

Важно! Таким образом, украинцам выгоднее получать зарплату или заработную плату и выплаты одновременно, чем просто пенсию.

Должен ли пенсионер платить налоги?