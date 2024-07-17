Як змінились пенсії українців протягом 2024 року
17 липня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Цьогоріч відбулася індексація та перерахунок пенсій. Деякі пенсіонери отримали надбавки до своїх виплат. Як наслідок, пенсії більшості українців зросли.
Які зараз пенсії мають українці
Зараз в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. Більшість з них отримує пенсії за віком – 72,92% громадян.
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Також українці отримують пенсію:
- по інвалідності;
- за втратою годувальника;
- за вислугою років тощо.
Протягом року пенсії більшості українців зросли. Розмір виплат пенсіонерів станом на 1 липня цього року такий:
- виплати до 3 000 гривень отримують 26,14% пенсіонерів;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% пенсіонерів;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% пенсіонерів;
- понад 10 000 гривень – 12,48% пенсіонерів.