Доходи українців стрімко зростають: НБУ пояснили, завдяки чому

Реальні доходи населення Україні помітно зростають. Зокрема, у НБУ виокремили основні чинники, які нині впливають на приріст доходів українців.

Як відбувається зростання доходів українців

Реальні доходи українців з огляду на невисоку інфляцію зростають досить швидко. Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

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Первін Дадашова Директор Департаменту фінансової стабільності Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко.

При цьому відзначається зростання основної складової – заробітної плати, особливо в приватному секторі. Це зумовлено подальшим відновленням економічної активності.

З іншого боку, середню зарплату вгору рухає посилення конкуренції за працівників. Середньомісячна зарплата в І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому. Підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників,

– йдеться у звіті.

Як повідомляє НБУ, більша частина роботодавців, опитаних у лютому та березні, вказали, що основною проблемою у їхній діяльності є пошук працівників.

Що вплинуло на приріст доходів

! За прогнозами НБУ, у 2024 році очікується підвищення номінальної зарплати на 14,8%, а реальної (з урахуванням інфляції) – на 8,1%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, тоді як реальна підвищиться на 6,5%.

Як зазначається, на підвищення обсягу доходів населення позначилося:

поетапне підвищення мінімальної зарплати на початку року та у квітні;

збільшення виплат у бюджетних установах;

збільшення грошового забезпечення військовослужбовців;

зростання пенсійних виплат завдяки індексації.

При цьому, інший вагомий чинник приросту реальних доходів – значне сповільнення інфляції, зазначили в НБУ.

Попри збереження безпекових ризиків та руйнування енергетичної інфраструктури, економіка й надалі зростатиме. Ділова активність сприятиме зниженню безробіття. Конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат,

– йдеться в огляді.

Однак пришвидшення інфляції дещо гальмуватиме в майбутньому приріст реальних доходів.