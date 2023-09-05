Втрати світової економіки через пандемію та війну в Україні

Під час пандемії значна кількість країн відчули економічну кризу, адже темпи торгівлі сильно знизилися, підприємства перестали функціонувати. Війна в Україні також наклала фінансові збитки на світову економіку.

Стан світової економіки

Світова економіка за останні роки піддавалася значним випробуванням. Кліматичні зміни, пандемія та різноманітні кризи – сильно вплинули на стан речей. Однак, відновлення економіки, попри всі перепони, відбувається рівномірно.

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На думку глави МВФ – Кристаліни Георгієвої, найбільше на стан справ вплинула саме пандемія, передає 24 Канал. Вона вважає, що з усіх економік відновилася повністю лише США. Єврозона відстає на 2%. А от в Китаї ситуація ще складніша, там втрати складають 5%. Найбільше постраждали країни з низькими доходами.

Крісталіна Георгієва Глава МВФ Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії.