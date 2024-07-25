Усе обман: у ЄС розкритикували економічне зростання Росії

Міністри фінансів восьми країн Європи пообіцяли підтримувати країну скільки буде потрібно та закликали союзників посилити санкції. Також вони заявили, що Кремль поширює неправду про те, що російська економіка не постраждала від західних санкцій.

Сумніви щодо економіки Росії

Міністри опублікували свою колонку, де повідомили, що економічне "зростання" Росії – це пропаганда.

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Якщо уважніше придивитися до сигналів, то стає зрозуміло, що з російською економікою не все так райдужно, як хотіла б показати Москва,

– написали вони.

Путінський режим демонструє високі темпи економічного зростання, значною мірою завдяки військовій промисловості та державним субсидіям. Однак експерти попереджають, що це може бути ознакою перегрітої економіки, а не стабільної. Повідомляється, що військові заводи працюють на повну потужність, що призводить до гострої нестачі робочої сили. У деяких випадках тюремне ув'язнення навіть було замінено примусовою працею.

Міністри виділили такі проблеми російської економіки:

зростання інфляції, яку не вдається збити високими процентними ставками;

скорочення вдвічі ліквідних активів Фонду національного добробуту;

ембарго на експорт пального і цукру;

жорсткий контроль за виведенням капіталу.

Для багатьох росіян воєнна економічна політика Кремля мала б викликати відчуття дежавю. Контроль за капіталом, заборона експорту, значні інвестиції у військову промисловість – це не нова політика, а радше повернення до радянських прийомів. Те, що виглядає і помилково сприймається як "поштовх" до зростання, насправді є початком рерадянізації економіки,

– додали міністри.

Міністри висловили занепокоєння щодо короткострокового перегріву економіки. Цю проблему пов'язують зі значними інвестиціями у військову промисловість та обмеженим доступом до технологій. Міністри попередили, що це може перешкоджати зростанню продуктивності та призвести до стагнації в приватному секторі. Крім того, вони підкреслили потенціал прискорення інфляції та посилення тиску на російські домогосподарства в результаті цих економічних викликів.

Якщо Путін не змінить свою політику, російська економіка може зіткнутися зі значними труднощами. У статті підкреслюється важливість запровадження більш жорсткого режиму санкцій, особливо в таких ключових галузях, як енергетика, фінанси і технології. Час і терпіння вважаються важливими у вирішенні цього питання.

Одночасно потрібно продовжувати та посилювати підтримку України, а також постачати більше зброї та боєприпасів. Наші країни зробили значний внесок у підтримку України, як фінансову, так і військову, і продовжуватимуть робити це стільки, скільки буде потрібно,

– підсумували автори.

Під колонкою підписалися міністри: