Сумніви щодо економіки Росії

Міністри опублікували свою колонку, де повідомили, що економічне "зростання" Росії – це пропаганда.

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Якщо уважніше придивитися до сигналів, то стає зрозуміло, що з російською економікою не все так райдужно, як хотіла б показати Москва,

– написали вони.

Путінський режим демонструє високі темпи економічного зростання, значною мірою завдяки військовій промисловості та державним субсидіям. Однак експерти попереджають, що це може бути ознакою перегрітої економіки, а не стабільної. Повідомляється, що військові заводи працюють на повну потужність, що призводить до гострої нестачі робочої сили. У деяких випадках тюремне ув'язнення навіть було замінено примусовою працею.

Міністри виділили такі проблеми російської економіки:

зростання інфляції, яку не вдається збити високими процентними ставками;

скорочення вдвічі ліквідних активів Фонду національного добробуту;

ембарго на експорт пального і цукру;

жорсткий контроль за виведенням капіталу.

Для багатьох росіян воєнна економічна політика Кремля мала б викликати відчуття дежавю. Контроль за капіталом, заборона експорту, значні інвестиції у військову промисловість – це не нова політика, а радше повернення до радянських прийомів. Те, що виглядає і помилково сприймається як "поштовх" до зростання, насправді є початком рерадянізації економіки,

– додали міністри.

Міністри висловили занепокоєння щодо короткострокового перегріву економіки. Цю проблему пов'язують зі значними інвестиціями у військову промисловість та обмеженим доступом до технологій. Міністри попередили, що це може перешкоджати зростанню продуктивності та призвести до стагнації в приватному секторі. Крім того, вони підкреслили потенціал прискорення інфляції та посилення тиску на російські домогосподарства в результаті цих економічних викликів.

Якщо Путін не змінить свою політику, російська економіка може зіткнутися зі значними труднощами. У статті підкреслюється важливість запровадження більш жорсткого режиму санкцій, особливо в таких ключових галузях, як енергетика, фінанси і технології. Час і терпіння вважаються важливими у вирішенні цього питання.

Одночасно потрібно продовжувати та посилювати підтримку України, а також постачати більше зброї та боєприпасів. Наші країни зробили значний внесок у підтримку України, як фінансову, так і військову, і продовжуватимуть робити це стільки, скільки буде потрібно,

– підсумували автори.

Під колонкою підписалися міністри: