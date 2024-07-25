Сомнения относительно экономики России
Министры опубликовали свою колонку, где сообщили, что экономический "рост" России – это пропаганда.
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Если внимательнее присмотреться к сигналам, то становится понятно, что с российской экономикой не все так радужно, как хотела бы показать Москва,
– написали они.
Путинский режим демонстрирует высокие темпы экономического роста, в значительной степени благодаря военной промышленности и государственным субсидиям. Однако эксперты предупреждают, что это может быть признаком перегретой экономики, а не стабильной. Сообщается, что военные заводы работают на полную мощность, что приводит к острой нехватке рабочей силы. В некоторых случаях тюремное заключение даже было заменено принудительным трудом.
Министры выделили следующие проблемы российской экономики:
- рост инфляции, которую не удается сбить высокими процентными ставками;
- сокращение вдвое ликвидных активов Фонда национального благосостояния;
- эмбарго на экспорт горючего и сахара;
- жесткий контроль за выводом капитала.
Для многих россиян военная экономическая политика Кремля должна была бы вызвать ощущение дежавю. Контроль за капиталом, запрет экспорта, значительные инвестиции в военную промышленность – это не новая политика, а скорее возвращение к советским приемам. То, что выглядит и ошибочно воспринимается как "толчок" к росту, на самом деле является началом ресоветизации экономики,
– добавили министры.
Министры выразили обеспокоенность относительно краткосрочного перегрева экономики. Эту проблему связывают со значительными инвестициями в военную промышленность и ограниченным доступом к технологиям. Министры предупредили, что это может препятствовать росту производительности и привести к стагнации в частном секторе. Кроме того, они подчеркнули потенциал ускорения инфляции и усиление давления на российские домохозяйства в результате этих экономических вызовов.
Если Путин не изменит свою политику, российская экономика может столкнуться со значительными трудностями. В статье подчеркивается важность введения более жесткого режима санкций, особенно в таких ключевых отраслях, как энергетика, финансы и технологии. Время и терпение считаются важными в решении этого вопроса.
Одновременно нужно продолжать и усиливать поддержку Украины, а также поставлять больше оружия и боеприпасов. Наши страны сделали значительный вклад в поддержку Украины, как финансовую, так и военную, и будут продолжать делать это столько, сколько потребуется,
– подытожили авторы.
Под колонкой подписались министры:
- Швеции;
- Дании;
- Эстонии;
- Финляндии;
- Латвии;
- Литвы;
- Нидерландов;
- Польши.