Сомнения относительно экономики России

Министры опубликовали свою колонку, где сообщили, что экономический "рост" России – это пропаганда.

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Если внимательнее присмотреться к сигналам, то становится понятно, что с российской экономикой не все так радужно, как хотела бы показать Москва,

– написали они.

Путинский режим демонстрирует высокие темпы экономического роста, в значительной степени благодаря военной промышленности и государственным субсидиям. Однако эксперты предупреждают, что это может быть признаком перегретой экономики, а не стабильной. Сообщается, что военные заводы работают на полную мощность, что приводит к острой нехватке рабочей силы. В некоторых случаях тюремное заключение даже было заменено принудительным трудом.

Министры выделили следующие проблемы российской экономики:

рост инфляции, которую не удается сбить высокими процентными ставками;

сокращение вдвое ликвидных активов Фонда национального благосостояния;

эмбарго на экспорт горючего и сахара;

жесткий контроль за выводом капитала.

Для многих россиян военная экономическая политика Кремля должна была бы вызвать ощущение дежавю. Контроль за капиталом, запрет экспорта, значительные инвестиции в военную промышленность – это не новая политика, а скорее возвращение к советским приемам. То, что выглядит и ошибочно воспринимается как "толчок" к росту, на самом деле является началом ресоветизации экономики,

– добавили министры.

Министры выразили обеспокоенность относительно краткосрочного перегрева экономики. Эту проблему связывают со значительными инвестициями в военную промышленность и ограниченным доступом к технологиям. Министры предупредили, что это может препятствовать росту производительности и привести к стагнации в частном секторе. Кроме того, они подчеркнули потенциал ускорения инфляции и усиление давления на российские домохозяйства в результате этих экономических вызовов.

Если Путин не изменит свою политику, российская экономика может столкнуться со значительными трудностями. В статье подчеркивается важность введения более жесткого режима санкций, особенно в таких ключевых отраслях, как энергетика, финансы и технологии. Время и терпение считаются важными в решении этого вопроса.

Одновременно нужно продолжать и усиливать поддержку Украины, а также поставлять больше оружия и боеприпасов. Наши страны сделали значительный вклад в поддержку Украины, как финансовую, так и военную, и будут продолжать делать это столько, сколько потребуется,

– подытожили авторы.

Под колонкой подписались министры: