Економіка США може суттєво сповільнитись у 2025 році

Економіка США істотно сповільниться у 2025 році через нові мита та зміни в економічній політиці. Вони стримують зростання та посилюють глобальну невизначеність.

Сповільнення економіки США

Згідно з прогнозами, середньорічне зростання впаде з 2,5% у 2024 році до лише 0,1% у 2025-му, а ймовірність рецесії протягом найближчих 12 місяців оцінюється у 40%, передає 24 Канал з посиланням на прогноз Інституту Петерсона.

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Запроваджені тарифи США підвищують ціни, порушують ланцюги постачання та знижують реальні доходи. До того ж часті зміни у митній політиці ускладнюють бізнесу планування та інвестування.

Очікування щодо економіки США у 2025 році / Інфографіка Інституту Петерсона

Зауважте! Додатковим чинником тиску на економіку США стала невизначеність, пов’язана зі скороченнями в держсекторі та перебоями в роботі, спричиненими запуском нового Департаменту з підвищення ефективності управління.

Що вплине на рецесію в економіці

Очікується, що великий пакет бюджетного законодавства, який мають ухвалити пізніше цього року, незначно зменшить сукупний попит порівняно з чинною політикою. Продовження податкових пільг 2017 року матиме нейтральний ефект, а можливі додаткові податкові послаблення, ймовірно, будуть компенсовані скороченням видатків.

Фінансові ринки негативно відреагували на останні зміни в політиці, хоча споживчі витрати та рівень зайнятості залишаються стабільними.

Цікаво! Така стійкість частково може пояснюватися тим, що домогосподарства й компанії пришвидшують покупки, очікуючи зростання цін.