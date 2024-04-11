Чи вплине зростання мінімальної зарплатні на економічне становище в Україні

З 1 квітня мінімальна зарплатня в Україні зросла до 8 000 гривень. Як пояснює глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, це має значний вплив на економічні процеси.

На що вплине зростання мінімалки

За словами Гетманцева, зростання мінімальної заробітної плати торкається не лише зарплат українців, а й впливає на розмір різних соціальних виплат та компенсацій для роботодавців.

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Такі зміни зазвичай стимулюють зовнішнє споживання та допомагають активізувати економіку в цілому. Наприклад, у 2024 році мінімальна зарплата збільшиться на 19,4%, що дозволить частково компенсувати втрати реальної заробітної плати останніх років, зважаючи на низький рівень інфляції.

Данило Гетманцев Глава фінансового комітету Верховної Ради Очікування у цілому позитивні. Адже підвищення мінімальної зарплати – це ж не тільки про зарплату, це і про багато різноманітних виплат, які тим чи іншим чином прив’язані або базуються на відсотках від мінімальної зарплати – від допомоги безробітним до доплат і компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують різні категорії українців.

Під час військового конфлікту уряд вимушений дотримуватися обережної стратегії щодо збільшення мінімальної заробітної плати, аби запобігти значним втратам для державного бюджету та сектору бізнесу.

Водночас за словами Гетманцева, розмір мінімальної заробітної плати відображає соціальну політику країни та ступінь економічного прогресу.

Держава має прагнути встановлювати такий рівень мінімалки, який убезпечує людину праці від трудової бідності. В умовах України це означає, що якщо людина працює й отримує "білу" мінімальну зарплату, то вона не потрапить за цю межу,

– зазначає чиновник.

Запобігання трудовій міграції

За словами Гетманцева, боротьба з бідністю серед працівників є лише частиною ширшої проблематики.

! Важливо, щоб мінімальна заробітна плата в Україні була конкурентоздатною на регіональному рівні, а її рівень наближався до середніх показників по регіону.

Адже інакше в Україні продовжуватиметься трудова міграція громадян до західних країн, що буде невигідно для економіки.

Тут не повинно бути зайвих ілюзій. Диспаритет у показниках мінімальної зарплати в Україні (190 євро), Румунії (660 євро) і Польщі (990 євро) відповідає розриву у рівні подушового ВВП між нашими країнами, принаймні до війни,

– зазначає Данило Гетманцев.

Зменшення цього диспаритету вимагатиме забезпечення стабільного економічного зростання, масштабних відбудовних зусиль після війни, послідовного підвищення реальних соціальних стандартів, а також спонукання до повернення трудових мігрантів додому.