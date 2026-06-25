Пенсія у липні зросте до 12 390 гривень: кому нарахують підвищену мінімалку

Мінімальна пенсія в Україні може становити не лише кілька тисяч гривень. Для окремої категорії громадян держава гарантує значно вищу виплату. Хто саме отримуватиме 12 390 гривень у липні, читайте далі.

Кому у липні нарахують підвищену пенсію?

У липні частина українців отримуватиме мінімальну пенсію у розмірі 12 390 гривень. Це майже у п'ять разів більше за загальну мінімальну пенсійну виплату, однак таке підвищення передбачене лише для окремої категорії громадян, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Таке підвищення стосується учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, пов'язану з катастрофою. Для них закон передбачає особливий механізм визначення мінімального розміру пенсії.

На відміну від більшості пенсіонерів, виплату розраховують не за загальними правилами, а у відсотках від середньої заробітної плати в Україні, з якої були сплачені страхові внески за попередні 12 місяців. У 2026 році цей показник становить 20 653 гривні і використовується як база для розрахунку гарантованих сум.

Який мінімальний розмір пенсії гарантований?

Сума виплати залежить від групи інвалідності:

I група отримає 20 653 гривні (100% середньої зарплати);

II група – 16 522 гривні (80%);

III група – 12 390 гривень (60%).

Саме тому пенсія у розмірі 12 390 гривень у липні гарантована ліквідаторам аварії на ЧАЕС, яким встановлено III групу інвалідності. При цьому, гарантований мінімальний розмір пенсії вже включає усі надбавки та підвищення, а також додаткову пенсію, цільову грошову допомогу, індексацію та компенсаційні виплати.

Виняток становить лише пенсія за особливі заслуги перед Україною, адеж її її нараховують окремо.

За яких умов можуть встановити III групу інвалідності?

За даними Міністерства охорони здоров'я, причинний зв'язок між захворюванням та наслідками Чорнобильської катастрофи підтверджують за результатами медичного обстеження.

III групу інвалідності можуть встановити людям зі стійкими помірними порушеннями функцій організму, які призвели до обмеження життєдіяльності. Зазвичай це відповідає втраті працездатності від 40% до 65%, якщо захворювання офіційно пов'язане з впливом радіації або інших факторів, спричинених аварією на ЧАЕС.