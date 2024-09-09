Міжнародні резерви України збільшились: на скільки вони зросли у серпні

У серпні міжнародні резерви України продемонстрували значне зростання. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці від міжнародних партнерів.

На скільки зросли міжнародні резерви у серпні

Міжнародні резерви України на початок вересня досягли 42,33 мільярда доларів. У серпні їх обсяг зріс на 5,1 мільярда доларів або 13,7%.

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Минулого місяця на рахунки уряду в Національному банку України надійшли валютні кошти в розмірі 8,46 мільярда доларів. Зокрема, 4,55 мільярда доларів було отримано від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility, а 3,89 мільярда доларів надійшло від Світового банку.

Зростання резервів зумовлене значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком і виплати за державним боргом в іноземній валюті,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Україна здійснила платіж у розмірі 392,4 мільйона доларів на користь Міжнародного валютного фонду. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 724,1 мільйона доларів. З цієї суми:

266 мільйонів доларів пішло на виплати Світовому банку;

239,9 мільйона доларів – на погашення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП);

130,1 мільйона доларів – на виплати за державними деривативами;

88,1 мільйона доларів – іншим міжнародним кредиторам.

Цікаво! У серпні вартість фінансових інструментів зросла на 443 мільйони доларів внаслідок переоцінки. За даними Національного банку України, поточний рівень міжнародних резервів країни дозволяє покривати імпортні потреби на 5,4 місяця.