Курс валют у банках

Станом на ранок 9 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,90 гривні (-10 копійок проти 6 вересня) та продаж – по 41,40 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,35 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46 гривень (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,30 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,37 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продати – по (-3 копійки). Купівля євро по 45,80 гривні (без змін), а продаж по 46 гривень (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,76 гривні (-17 копійок), а продають – по 41,41 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – по (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,13 гривні (-27 копійок), а продають – по 46,01 гривні (+2 копійки).

Прогнозований курс

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на ринку буде доволі мінливою: будуть як коливання у бік здешевлення, так і у бік здорожчання.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Система змін, утворена внаслідок дії режиму керованої гнучкості буде збережена. Відтак, будь-які коливання у щоденному розрізі будуть незначними та цілком очікуваними.

Важливо! На цей тиждень очікується, що на міжбанку курси будуть на рівні 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.