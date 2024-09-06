Курс валют у банках

Станом на ранок 6 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (-10 копійок проти 5 вересня) та продаж – по 41,45 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,40 гривні (без змін), а продаж – по 46 гривень (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,31 гривні (-4 копійок), а продати – по 41,40 гривні (-5 копійок).

(-4 копійок), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 45,80 гривні (+4 копійок), а продаж по 46 гривень (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,73 гривні (-24 копійки), а продають – по 41,50 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – по (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,13 гривні (-26 копійок), а продають – по 46,03 гривні (+7 копійок).

На який курс чекати

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що ситуація на ринку буде доволі мінливою на перетині вересня. Тобто коливання відбуватимуться як у бік здорожчання, так і у бік зменшення.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Система змін, утворена внаслідок дії режиму керованої гнучкості буде збережена. Відтак, будь-які коливання у щоденному розрізі будуть незначними та цілком очікуваними.

Лєсовий додає, що на валютному ринку навряд чи буде різкий сплеск попиту. Регулятор намагається втримувати рівновагу між попитом та пропозицією.

Зверніть увагу! На міжбанку прогнозують наступного тижня 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.