Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-10 копеек против 5 сентября) и продажа – по 41,45 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,40 гривны (без изменений), а продажа – по 46 гривен (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,31 гривны (-4 копеек), а продать – по 41,40 гривны (-5 копеек).

(-4 копеек), а продать – по (-5 копеек). Покупка евро по 45,80 гривны (+4 копеек), а продажа по 46 гривен (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,73 гривны (-24 копейки), а продают – по 41,50 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают – по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,13 гривны (-26 копеек), а продают – по 46,03 гривны (+7 копеек).

Какого курса ждать

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что ситуация на рынке будет довольно изменчивой на пересечении сентября. То есть колебания будут происходить как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Система изменений, образованная в результате действия режима управляемой гибкости будет сохранена. Поэтому, любые колебания в ежедневном разрезе будут незначительными и вполне ожидаемыми.

Лесовой добавляет, что на валютном рынке вряд ли будет резкий всплеск спроса. Регулятор пытается удерживать равновесие между спросом и предложением.

Обратите внимание! На межбанке прогнозируют на следующей неделе 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.