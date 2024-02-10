Березнева індексація: кому не варто чекати підвищення виплат

З 1 січня зросли пенсії деяких громадян. Однак, основне збільшення виплат очікується усе ж у березні під час індексації.

На чиї пенсії вплине індексація

Відповідно до попередніх розрахунків, цьогорічна індексація матиме позначку – 13%. Кінцеве значення буде відоме пізніше.

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Варто зауважити, що в розрахунках не беруться до уваги будь-які надбавки. Враховуючи отриманий показник індексації, розуміємо, що для зростання пенсійних виплат на 1 тисячу гривень, пенсія має бути щонайменше 8 тисяч гривень. Оскільки більшість громадян отримують менше коштів, відповідно і показник зростання знижений.

Хто не відчує індексацію

Попри те, що 13% доволі значний показник, є пенсіонери, які не відчують березневий перерахунок. Йдеться про:

громадян, які отримують найвищі пенсії;

осіб, які пішли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років.

Також незначними будуть зміни для тих пенсіонерів, які отримують виплати нижчі за мінімальні. Якщо, відповідно до розрахунків, особа не може розраховувати навіть на гарантовану пенсію, їй надають спеціальні надбавки. Завдяки цим доплатам, громадянин отримує визначені мінімальні пенсійні виплати.

Пенсіонерам, які належать до вказаних категорій, також проіндексують пенсії. Але цей перерахунок має лише замістити доплату, яка надавалася раніше.

З 1 січня розмір мінімальної пенсії зріс до 2 361 гривні.