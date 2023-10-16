Цим пенсіонерам збільшать виплати: коли українцям чекати на підвищення пенсій

У бюджеті на 2024 рік закладені видатки на нову індексацію пенсій. Найбільші зростання виплат очікуються у 3 категорій громадян.

Кому збільшать пенсію у 2024 році

Попри побоювання українців, пенсійні виплати продовжать зростати у 2024 році. Звичайно, найбільше на регуляцію процесу перерахунків впливає ситуація на фронті, однак, поки прогнози оптимістичні.

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Найбільше зростуть пенсії у:

осіб, які отримують мінімальні виплати, для них пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні;

громадян, віком від 65 років, які отримують гарантовані виплати за стаж, вони матимуть 2 840 гривень замість 2 680 гривень;

людей, які мають максимальну пенсію, виплати збільшаться з 20 930 до 23 610 гривень.

Пенсії у 2023 році

У квітні 2024 року ПФУ планує збільшити виплати особам від 65 років, що мають гарантовану пенсію за стаж. Доплата складе – 3 200 гривень.

ПФУ опублікував статистику, відповідно до якої найбільші пенсії – понад 10 000 гривень мають 10,4% пенсіонерів. Найменші пенсійні вплати – до 2 000 гривень надається 0,6% громадян пенсійного віку.

Які виплати отримують інші українці: